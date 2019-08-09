Экономика
Сбербанк решил создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом»Взгляд.ру 03:03
Сбербанк России и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:23, Вашингтон
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском
В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено в 14:27
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено вчера в 05:06
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Названа причина гибели рабочих на военном полигоне под Арханельском
Пятеро сотрудников «Росатома» и Минобороны погибли на военном полигоне в Архангельской области предположительно из-за взрыва и возгорания экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Обновлено в 22:49
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты-2» после сообщений о пытках
Генеральная прокуратура России проведет новую проверку в петербургском следственном изоляторе «Кресты-2» после сообщений о пытках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено в 20:10
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Алиссон из-за травмы пропустит матч за Суперкубок УЕФА
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА против "Челси" из-за травмы, полученной в игре с "Норвичем" в 1-м туре АПЛ (4:1). Бразильский голкипер был вынужден покинуть поле уже на 39-й минуте встречи.
Обновлено в 18:28
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Теннис
Халеп снялась с турнира в Торонто
Чешка Мари Боузкова вышла в полуфинал турнира категории Premier 5 в Торонто.
Обновлено в 23:14
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Госдеп потребовал от Китая обеспечить защиту дипломатов США
В американском Госдепе призвали КНР принять меры по защите дипломатов страны согласно Венской конвенции.
Обновлено в 21:19
Политика
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Обновлено в 12:34
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Политика
Около 400 млн рублей будет выделено на тушение лесных пожаров в Якутии
Обновлено 07 августа в 04:54
Здоровье
В Нижнем Тагиле модернизировали больницу в рамках нацпроекта
Обновлено в 16:28
Авто
BMW вновь отзывает свои автомобили в России
В конце зимы текущего года компания уже отзывала более 28 тысяч своих автомобилей, которые были реализованы на рынке России.
Обновлено в 12:58
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30