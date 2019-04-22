Экономика
Сбербанк решил сменить названиеURA.Ru вчера в 02:08
Сбербанк планирует сменить название. Компания намерена отказаться от слова «банк» и стать «экосистемой». «Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак „Сбер“», — пишет газета «Ведомости».
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Обновлено в 02:23
Политика
Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами
Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
88-летний актер Краско вернулся к никогда не любившей его жене
Бывшая жена 88-летнего Ивана Краско Наталья Вяль заявила, что вновь живет вместе с актером.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Энергетика
Команда Зеленского призывает кабмин провести переговоры с МВФ по снижению цены на газ
Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призывает НАК "Нафтогаз Украины" и правительство провести с консультации с МВФ относительно снижения цен на газ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась на «Дом-2»
Ксения Собчак вернулась на "Дом-2" Телеведущая неожиданно появилась на лобном месте.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Орбакайте показала стильную Пугачеву с внучкой
Последнюю неделю Алла Пугачева стала особенно обсуждаема — она дала первый за 10 лет сольный концерт и показала, на что способна в 70 лет.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт
Расписание движения электричек изменится в майские праздники
Изменения в расписании коснутся периода майских праздников, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Обновлено в 03:07
Общество
В Южном Бутово началась подготовка к строительству дома по программе реновации
Обновлено в 03:27
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Наука
Ученые выяснили, как распознать рак легких до первых симптомов
Сообщается, что от рака легких в мире умирает больше людей, чем от злокачественных новообразований толстой кишки, молочной железы и простаты вместе взятых - в США от рака легких ежегодно умирает около 160 тысяч человек.
Обновлено в 00:25
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко
Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Саратовскую область назвали лидером по давлению на бизнес
«По результатам исследования выяснилось, что самое высокое административное давление на бизнес - в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а самое низкое - в Удмуртии, республиках Марий Эл и Хакасии», - информируют «Ведомости».
Обновлено в 02:14
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено 22 апреля в 09:27
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Баскетбол
«Филадельфия» вышла в полуфинал Восточной конференции НБА
«Филадельфия» выиграла серию с общим счетом 4:1 и в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Торонто Рэпторс».
Обновлено вчера в 22:52