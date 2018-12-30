Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний периодREGNUMвчера в 23:14
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации. Речь идёт о вкладах «Без паспорта» и «Большие планы», которые могут быть открыты в период до 31 января.
REGNUMвчера в 23:14
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Происшествия
Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге
Обновлено в 11:05
Политика
Свидетельница по делу Улюкаева стала замглавы Минэкономразвития
Дело Улюкаева Тарасенко занимала пост директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития и выступала в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева.
Обновлено в 14:22
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Политика
Самолёт с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 30 декабря из Ирака на родину вернут 30 российских детей.
Обновлено в 13:55
Кино
Умер режиссер культовых боевиков Ринго Лэм
Режиссерским дебютом Лэма стал фильм «Призраки любви» в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик «Город в огне», где сыграл Чоу Юньфат.
Обновлено в 11:19
Футбол
Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ
Обновлено в 13:29
Общество
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в «вопиющем лицемерии»
Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 13:38
Общество
«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны
Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Политика
Лукашенко назвал состоявшимся союз РФ и Белоруссии
Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 декабря глава РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю приближающихся новогодних праздников мировым лидерам, в том числе и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Обновлено в 10:52
Политика
Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено в 12:32
Политика
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
Россия приложит максимум усилий для возвращения в страну всех своих несовершеннолетних граждан, которые остаются в иракских тюрьмах вместе с осужденными матерями, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье с рабочей поездкой посетила Ирак для эвакуации российских детей.
Обновлено в 10:40
Спорт
Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»
Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Политика
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.
Обновлено в 13:33
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки на Новый год
Четыре мешка картошки Александр Лукашенко преподнес лидеру России с президентского огорода.
Обновлено в 00:00
Общество
Долги по зарплатам строителей метро в Петербурге погашены полностью
Обновлено в 12:40
Транспорт
Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии
В воскресенье в Москве открыли новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии. Церемонию провел мэр Сергей Собянин.
Обновлено в 06:45
Футбол
Чайки портят крышу стадиона на Крестовском
Чайки могут испортить крышу стадиона «Газпром Арена» в Петербурге.
Обновлено в 08:42
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа
Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Летевший в Ростов пассажир ударил бортпроводника за замечание
По словам Ирины Волк, пассажир во время полета курил, ругался матом, и ударил бортпроводника, пытавшегося образумить дебошира.
Обновлено в 08:00
Общество
В Египте обнаружили саркофаги римского периода
В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
Обновлено в 13:24