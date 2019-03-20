Экономика
Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные на кассах магазиновАБН вчера в 23:12
Сбербанк предложил своим клиентам новую услугу. Владельцы карт Visa и Mastercard смогут снимать наличные в кассе магазина при безналичной оплате покупки. Об этом сообщается на сайте банка.
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Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Футбол
Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС
Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Обновлено в 06:04
Общество
Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Общество
Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Переименование Астаны в Нурсултан не изменит название жителей города
Астану переименовывают в Нурсултан по предложению преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что Астана переводится как "столица".
Обновлено в 06:03
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На заместителя главы подмосковного Чехова завели уголовное дело
Как сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий, первый заместитель главы городского округа Чехов подозревается в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 05:54
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка
Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Космос
Зонд «Хаябуса-2» начал подготовку к сбросу бомбы на астероид Рюгю
Пилоты японской межпланетной миссии "Хаябуса-2" начали подготовку к сближению зонда с поверхностью астероида Рюгю, в ходе которого научная команда выберет место, куда будет сброшено взрывное устройство в начале апреля этого года.
Обновлено в 05:36
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Хоккей
НХЛ объявила даты и места проведения Global Series-2019
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что "Баффало", "Чикаго", "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" примут участие в Global Series-2019.
Обновлено в 05:59
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Экономика
В больницах Курганской области нашли миллионные нарушения
Финансово-хозяйственная деятельность целого ряда центральных районных больниц Курганской области признана неудовлетворительной, учреждения нанесли серьезный материальный ущерб казне.
Обновлено в 05:25
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении
12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено 19 марта в 09:23
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 15:14