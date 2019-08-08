Экономика
Сбербанк разрешит оплачивать ЖКХ в магазинахDeita.ru вчера в 02:30
Сбербанк заявил о том, что уже в этом году жители российской глубинки получат возможность погашать счета за ЖКХ прямо на кассах в магазинах. Такая опция станет доступна всем держателям пластиковых карт банка.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новости07 августа в 20:48
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Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnik07 августа в 20:00
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