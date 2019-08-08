Экономика

Сбербанк разрешит оплачивать ЖКХ в магазинахDeita.ru вчера в 02:30

Сбербанк заявил о том, что уже в этом году жители российской глубинки получат возможность погашать счета за ЖКХ прямо на кассах в магазинах. Такая опция станет доступна всем держателям пластиковых карт банка.
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Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новости07 августа в 20:48

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Сбербанк рассказал об условиях снятия наличных в сельских магазинах

Коммерсантъвчера в 07:02

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РБКвчера в 06:22

Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов

Радио Sputnik07 августа в 20:00

Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинах

Интерфаксвчера в 05:56

Сбербанк может обеспечить оплату ЖКУ на кассах магазинов

ТАССвчера в 05:51

Россияне смогут оплачивать коммуналку на кассах магазинов

URA.Ru07 августа в 23:40

Услуга снятия наличных на кассах появилась в 76 регионах РФ

News.ruвчера в 07:06
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Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»

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Общество

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве

В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Политика

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Политика

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Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 23:46
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Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова

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Политика

Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии

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Финансы

Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 1600%

Инфляция в Венесуэле в июле составила 33,8%, а с начала этого года - почти 1,6 тыс. процентов.
Обновлено вчера в 20:55
Здоровье

Какие меры помогут волгоградским дачникам защитить огурцы от сырости

Волгоградский специалист считает, что для длительного плодоношения любимого овоща нужно проводить профилактические меры на ранней стадии.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено 07 августа в 05:08
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Общество

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Обновлено вчера в 06:30
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье

Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России

В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Жители Тулуна получили 18 тысяч литров воды и 16 тысяч буханок хлеба

Подразделения Центрального военного округа раздали жителям Тулуна около 18 тысяч литров питьевой воды и 16 тысяч буханок хлеба.
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Происшествия

В США задержан мужчина, пришедший в магазин с оружием и в бронежилете

Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщает в пятницу местное издание Springfield News-Leader.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Шаронов прокомментировал возможный переход Мельгарехо в «Рубин»

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо завоевать место в основе казанской команды, сообщает официальный сайт клуба из столицы Республики Татарстан.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых

В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
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Общество

В России утвердят национальный стандарт на школьную форму

В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.
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Обновлено вчера в 21:34
Футбол

«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 18:54
Хоккей

«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи

Обновлено вчера в 15:12
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