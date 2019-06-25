Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных картРуна 05:34

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.

с чего всё началось

Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую. Произвести операцию можно в веб-версии «Сбербанк Онлайн», и она будет приравниваться к снятию наличных с кредитки.

Энергетика Правительство перестанет сдерживать цены на бензин В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Общество Кукиш вместо новой библиотеки и асфальта: тюменские чиновники вновь не сдержали слово Стоит ли удивляться тому, что оно уже покосилось, в крыше и полу образовались дыры, которые местные жители пытаются латать, но это не помогает: в дождь – с потолка капает, в морозы в здании царит холод, потолок того и гляди свалится на головы посетителей.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Политика Компании США обошли запрет Трампа по Huawei Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.

Происшествия В Москве загорелся гектар травы и деревьев Трава и деревья загорелись на северо-западе Москвы на площади около 1 гектара, пожарным удалось сбить открытое горение, на помощь направлены вертолеты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Саша Савельева получила звание «Мама года» Другие награды достались Кате Лель (" Самая энергичная мама"), Юлии Ковальчук (" Самая музыкальная мама"), певице Согдиане (" Самая обаятельная мама"), пишет портал "Вокруг.ТВ".

Экономика Золото обрело шансы подняться выше $1500 По мнению Антонова, золото будет пользоваться спросом, и если цене удастся закрепиться выше 1360 долларов, это будет говорить в пользу продолжения восходящей динамики, целью которой может стать планка 1440 долл/унция.

Общество По антисанитарии ударят длинным рублем Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Политика США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.

Шоу-бизнес «Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания.

Здоровье В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.

Общество Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России В результате городом с самыми агрессивными жителями стал Ростов-на-Дону, на втором месте рейтинга - Москва.

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Общество Штрафы за тонировку стекол авто предложили отменить Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на машинах.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Происшествия Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.

Политика Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.

Экономика Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.