Экономика
РЕН ТВСбербанк разрабатывает новый логотип
В Сбербанке начали разрабатывать новый логотип. Эксперты обсуждают вариант с сине-зеленым квадратом, рядом с которым будет название бренда. Нынешний логотип, представляющий собой бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад, пишет РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.РБКвчера в 09:24
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Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов
Коммерсантъвчера в 10:45
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Газета.Ru 04:35
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Технологии
Сотовые операторы предлагают встроить Mobile ID в электронные паспорта
Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.
Новости Интернета вещей 04:17
Происшествия
Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей
32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии
Британский рэпер Mist (настоящее имя Риз Томас Сильвестер) пострадал в ходе вооруженного ограбления в Португалии.
Lenta.ru 06:17
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Теннис
Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Гаджеты
Продажи смартфонов Honor 9X бьют рекорды
Смартфоны Honor 9X и 9X Pro сейчас доступны только в Китае, однако продажи устройств бьют рекорды один за другим.
UfacityNews.ru 03:48
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол
«РПЛ, ты ли это?» Самые яркие голы седьмого тура чемпионата России. Видео
Представляем вашему вниманию подборку самых красивых голов 7-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 05:25
Происшествия
Крыша ТЦ не выдержала напора воды после сильного ливня в Китае
После сильного ливня в Дунгуане (Китай) прорвало крышу торгового центра, в результате чего поток воды обрушился на посетительницу.
Известия вчера в 21:21
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Экономика
Беглов поручил поднять зарплаты в Петербурге до 71 тысячи рублей
Беглов подчеркнул, что уже в 2020 году она должна составить 71,5 тысячи рублей.
ФАН 04:56
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00