Экономика

РЕН ТВРЕН ТВСбербанк разрабатывает новый логотип

В Сбербанке начали разрабатывать новый логотип. Эксперты обсуждают вариант с сине-зеленым квадратом, рядом с которым будет название бренда. Нынешний логотип, представляющий собой бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад, пишет РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБКвчера в 09:24

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русскомвчера в 13:37

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ruвчера в 10:07

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБКвчера в 09:24

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ruвчера в 11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 10:45

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАССвчера в 10:09

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новостивчера в 12:47
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Газета.Ru 04:35
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Технологии

Сотовые операторы предлагают встроить Mobile ID в электронные паспорта

Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.
Новости Интернета вещей 04:17
Происшествия

Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия

Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии

Британский рэпер Mist (настоящее имя Риз Томас Сильвестер) пострадал в ходе вооруженного ограбления в Португалии.
Lenta.ru 06:17
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия 04:55
Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Теннис

Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Российская газета 02:54
Происшествия

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Гаджеты

Продажи смартфонов Honor 9X бьют рекорды

Смартфоны Honor 9X и 9X Pro сейчас доступны только в Китае, однако продажи устройств бьют рекорды один за другим.
UfacityNews.ru 03:48
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Известия 03:10
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол

«РПЛ, ты ли это?» Самые яркие голы седьмого тура чемпионата России. Видео

Представляем вашему вниманию подборку самых красивых голов 7-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 05:25
Происшествия

Крыша ТЦ не выдержала напора воды после сильного ливня в Китае

После сильного ливня в Дунгуане (Китай) прорвало крышу торгового центра, в результате чего поток воды обрушился на посетительницу.
Известия вчера в 21:21
Футбол

ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа

Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Экономика

Беглов поручил поднять зарплаты в Петербурге до 71 тысячи рублей

Беглов подчеркнул, что уже в 2020 году она должна составить 71,5 тысячи рублей.
ФАН 04:56
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

ТАСС 02:00
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика

Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму

Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости вчера в 17:59
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
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