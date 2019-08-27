Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

с чего всё началось

В Сбербанке начали разрабатывать новый логотип. Эксперты обсуждают вариант с сине-зеленым квадратом, рядом с которым будет название бренда. Нынешний логотип, представляющий собой бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад, пишет РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.

Политика В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.

Технологии Сотовые операторы предлагают встроить Mobile ID в электронные паспорта Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.

Происшествия Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей 32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии Британский рэпер Mist (настоящее имя Риз Томас Сильвестер) пострадал в ходе вооруженного ограбления в Португалии.

Армия и оружие Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Теннис Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Происшествия Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Гаджеты Продажи смартфонов Honor 9X бьют рекорды Смартфоны Honor 9X и 9X Pro сейчас доступны только в Китае, однако продажи устройств бьют рекорды один за другим.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Происшествия Крыша ТЦ не выдержала напора воды после сильного ливня в Китае После сильного ливня в Дунгуане (Китай) прорвало крышу торгового центра, в результате чего поток воды обрушился на посетительницу.

Футбол ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.

Экономика Беглов поручил поднять зарплаты в Петербурге до 71 тысячи рублей Беглов подчеркнул, что уже в 2020 году она должна составить 71,5 тысячи рублей.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Политика Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.