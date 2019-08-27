Экономика

РЕН ТВРЕН ТВСбербанк разрабатывает новый логотип

В Сбербанке начали разрабатывать новый логотип. Эксперты обсуждают вариант с сине-зеленым квадратом, рядом с которым будет название бренда. Нынешний логотип, представляющий собой бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад, пишет РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБКвчера в 09:24

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русскомвчера в 13:37

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ruвчера в 10:07

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБКвчера в 09:24

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ruвчера в 11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 10:45

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАССвчера в 10:09

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новостивчера в 12:47
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Общество

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

ТАСС 07:51
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
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СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.
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Происшествия

При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека

РИА Новости 02:49
Религия

Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы

Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова в своем Instagram поздравила православных христиан с Успением Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
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Армия и оружие

Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя

"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35.
РИА Новости 08:56
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Армия и оружие

Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Происшествия

В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании школьницы

Полицейских подозревают в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям.
Накануне.Ru 26 августа в 22:17
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Политика

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
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Единоборства

Копылов выступит на турнире UFC в Москве

Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.
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На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов

В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Транспорт

Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки

Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
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Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»

Сегодня в своем микроблоге в Instagram популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила поклонникам радостную новость: она возвращается в трэвел-шоу «Орел и Решка».
Вокруг ТВ 06:31
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Любовь Соболь заявила об акции в центре Москвы 31 августа

Собеседник 07:06
Армия и оружие

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Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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Украинский суд освободил Кирилла Вышинского

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Путин встретится с врио губернатора Курской области

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Армия и оружие

Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам

Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Политика

Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
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В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
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МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

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В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8

В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку».
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Политика

В Кремле не выдвигают условия для саммита «нормандской четверки»

В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки", все четыре лидера за проведение такой встречи, но сперва должны пообщаться их помощники и подготовить фундамент к саммиту.
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Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным

На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
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