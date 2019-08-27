Экономика
РЕН ТВСбербанк разрабатывает новый логотип
В Сбербанке начали разрабатывать новый логотип. Эксперты обсуждают вариант с сине-зеленым квадратом, рядом с которым будет название бренда. Нынешний логотип, представляющий собой бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад, пишет РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.РБКвчера в 09:24
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Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов
Коммерсантъвчера в 10:45
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Происшествия
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.
РИА Новости 08:36
Религия
Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы
Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова в своем Instagram поздравила православных христиан с Успением Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Псковское агентство информации 03:48
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя
"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35.
РИА Новости 08:56
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Происшествия
В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании школьницы
Полицейских подозревают в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям.
Накануне.Ru 26 августа в 22:17
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Единоборства
Копылов выступит на турнире UFC в Москве
Российский боец ММА Роман Копылов выступит на турнире UFC в Москве 9 ноября. Об этом сообщил менеджер бойца Александр Скаредин.
Спорт-Экспресс 09:01
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Сегодня в своем микроблоге в Instagram популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила поклонникам радостную новость: она возвращается в трэвел-шоу «Орел и Решка».
Вокруг ТВ 06:31
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Политика
В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8
В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку».
Капитал страны 04:16
Политика
В Кремле не выдвигают условия для саммита «нормандской четверки»
В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки", все четыре лидера за проведение такой встречи, но сперва должны пообщаться их помощники и подготовить фундамент к саммиту.
Российская газета 07:25
Экономика
Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным
На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56