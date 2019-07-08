с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники. В компаниях не стали комментировать эти сведения, но не опровергли факт переговоров.

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

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Политика Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера 12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.

Политика В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию "На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Экономика Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.

Политика Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.

Политика Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Технологии В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.

Политика Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку по состоянию здоровья Александр Голенко возглавил крымское министерство здравоохранения в конце сентября 2015 года - спустя три недели после того, как получил назначение на должность первого замминистра здравоохранения.

Политика СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.

Наука Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.

Происшествия ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Экономика ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго» Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.

Общество Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.

Экономика На 1 октября запланировано повышение окладов бюджетникам Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет gazeta.ru. Зарплаты бюджетников будут проиндексированы с 1 октября.

Политика Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.