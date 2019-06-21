Экономика
Сбербанк рассмотрит снижение ипотечных ставок для многодетных семейЭкономика сегодня 09:17
Отвечая на вопрос о возможности льготных оснований ипотечной ставки для многодетных семей, Ведяхин отметил, что такой вопрос действительно прорабатывается Сбербанком. В рамках «Прямой линии» президент России Владимир Путин поднял вопрос о ряде изменений в национальной программе поддержки семьи.
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с чего всё началось
Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.РИА Новости04:27
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Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей
Кубанские новости06:14
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Политика
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Авто
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Обновлено в 13:32
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В Тбилиси задержан изготовитель «коктейлей Молотова»
В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.
Обновлено в 13:35
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
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Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
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