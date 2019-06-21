Сбербанк рассмотрит снижение ипотечных ставок для многодетных семейЭкономика сегодня 09:17

Сбербанк думает над снижением ставок по ипотеке для многодетных семей, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.

с чего всё началось

Отвечая на вопрос о возможности льготных оснований ипотечной ставки для многодетных семей, Ведяхин отметил, что такой вопрос действительно прорабатывается Сбербанком. В рамках «Прямой линии» президент России Владимир Путин поднял вопрос о ряде изменений в национальной программе поддержки семьи.

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