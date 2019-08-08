Экономика
Сбербанк рассказал об условиях снятия наличных в сельских магазинахКоммерсантъ 07:02
Сбербанк подчеркивает, что обязательным условием снятия наличных в сельских магазинах является оплата покупки на любую сумму дебетовой картой. Отмечается, что снятие наличных доступно в 76 субъектах РФ.
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 20:48
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Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnikвчера в 20:00
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