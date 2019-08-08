Экономика

Сбербанк рассказал об условиях снятия наличных в сельских магазинахКоммерсантъ 07:02

Сбербанк подчеркивает, что обязательным условием снятия наличных в сельских магазинах является оплата покупки на любую сумму дебетовой картой. Отмечается, что снятие наличных доступно в 76 субъектах РФ.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал об условиях снятия наличных в сельских магазинах

Коммерсантъ07:02

Россиянам разрешат платить за ЖКУ в магазинах

РБК06:22

Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинах

Интерфакс05:56

Услуга снятия наличных на кассах появилась в 76 регионах РФ

News.ru07:06

Сбербанк может обеспечить оплату ЖКУ на кассах магазинов

ТАСС05:51

Россияне смогут оплачивать коммуналку на кассах магазинов

URA.Ruвчера в 23:40

Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов

Радио Sputnikвчера в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Происшествия

Минобороны сообщило причину взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:59
Политика

Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами

Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора

Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда

Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Обновлено в 06:49
Политика

Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку

Обновлено в 05:39
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Политика

Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии

Обновлено вчера в 19:13
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Происшествия

Жители сообщили об эвакуации Каменки из-за новых взрывов

Обновлено в 06:37
Политика

Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
Обновлено в 03:07
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Финансы

Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о неудачном опыте с уколами красоты

В одном из интервью Виктория Боня рассказала, почему ей пришлось отказаться от уколов красоты.
Обновлено в 01:25
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:23
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Обновлено в 03:36
Гаджеты

Xiaomi создала черно-белый карманный принтер за $42

Печатает аппарат с разрешением 306dpi. Недостатком принтера можно назвать то, что он печатает только черно-белое изображение.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Названы продукты, которые помогут сохранить зрение

Елена Гришина отметила, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность.
Обновлено в 06:11
Авто

ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150

Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Военнослужащий тольяттинского гарнизона погиб при прыжке с парашютом

Обновлено в 06:51
Футбол

Клопп: «Нельзя делать трансферы только потому, что их делают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отсутствие летних приобретений у клуба.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины

В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в фильме «Мачете», помог спасти младенца из перевернувшейся машины.
Обновлено вчера в 23:35
Интернет

Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype

Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное