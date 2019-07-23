Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
ВМФ Индии закупит военный спутник стоимостью $2,3 миллиарда
Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов).
Обновлено в 03:51
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации
Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir вернулся в аэропорт Антальи после сообщения о нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Политика
В Вильнюсе назвали строящуюся БелАЭС «главной угрозой» для Европы
Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), которую совместно строят Москва и Минск, является главной угрозой для Европы.
Обновлено в 03:57
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.
Обновлено в 04:32
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота
Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Отец Децла почтил память сына в день его рождения
Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка
Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Происшествия
МЖД назвала причину опоздания электричек на Казанском направлении
Работники Московской железной дороги принимают меры по сокращению времени опоздания поездов на Казанском направлении.
Обновлено в 02:56
Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место
Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении болельщиков в Китае
Высокомерие и неуважение «горожан» к китайским болельщикам полностью отличалось от того, что делали «Вулверхэмптон» или «Ньюкасл».
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59