Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

РЕН ТВ03:25

Ипотечные каникулы разрешат оформлять многократно

Lenta.ru02:52

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Известия02:38

Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъ02:41

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМ03:00

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ruвчера в 23:46

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новости02:43
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

ВМФ Индии закупит военный спутник стоимостью $2,3 миллиарда

Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов).
Обновлено в 03:51
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12

Обновлено в 04:01
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации

Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir вернулся в аэропорт Антальи после сообщения о нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Политика

В Вильнюсе назвали строящуюся БелАЭС «главной угрозой» для Европы

Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), которую совместно строят Москва и Минск, является главной угрозой для Европы.
Обновлено в 03:57
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.
Обновлено в 04:32
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика

Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко во время президентства неправильно выстраивал кадровую систему в политике, в итоге создав бизнес-империю, и теперь нынешний лидер страны Владимир Зеленский рискует столкнуться с похожей проблемой.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота

Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

Обновлено в 03:46
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»

Обновлено в 04:15
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Отец Децла почтил память сына в день его рождения

Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»

В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Политика

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка

Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Происшествия

МЖД назвала причину опоздания электричек на Казанском направлении

Работники Московской железной дороги принимают меры по сокращению времени опоздания поездов на Казанском направлении.
Обновлено в 02:56
Авто

Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры

Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:21
Футбол

«Манчестер Сити» обвинили в неуважении болельщиков в Китае

Высокомерие и неуважение «горожан» к китайским болельщикам полностью отличалось от того, что делали «Вулверхэмптон» или «Ньюкасл».
Обновлено вчера в 19:54
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
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