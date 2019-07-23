Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

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