Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Южная Корея вызвала зампосла России после конфликта над Японским морем
Зампосла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:46
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Увеличилось число погибших при смертельном пожаре в детском лагере
Увеличилось число погибших при смертельном пожаре в детском лагере, передает ТАСС. Число погибших увеличилось до двух.
Обновлено в 05:26
Политика
После обработки 10% протоколов в Раду проходят пять партий
Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что после обработки 10 процентов протоколов в Верховную раду проходят пять партий.
Обновлено 21 июля в 21:03
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Кино
Умер сыгравший друга Джеймса Бонда актер
Американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Финансы
Курс доллара снизился до 63,02 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Экономика
Поступления налога на прибыль организаций по итогам января-мая выросли более чем на 30%
Более чем на 30% выросли поступления налога на прибыль организаций в федеральный и столичный бюджеты по итогам января-мая 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Обновлено в 05:05
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA замечен фотошпионами
Кроссовер построен на той же платформе MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), что и недавно выпущенный A-Class, обновлённый CLA и новый GLB, а значит, это может означать, что после рестайлинга автомобиль будет иметь двигатели с турбонаддувом, трансмиссию с двойным сцеплением и полный привод.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Наука
Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей
Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Более 1 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с начала лета
В целом, с начала работы транспортного перехода (с середины мая 2018 года) по нему проехали около 6 млн машин.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач
В Петербурге автомобиль такси врезался в грузовик: два пассажира погибли, один пострадал.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Наука
Физика полета в атмосфере приводит к трансформации метеоритов
Силы, стоящие за своеобразными формами метеоритов, которые являются метеорами или падающими звездами, которые переживают огненный полет через атмосферу и приземляются на Землю, уже давно являются загадкой.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Более 500 российских туристов застряли в аэропорту в турецкой Анталье
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»
"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14