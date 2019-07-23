Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМ03:00

Ипотечные каникулы разрешат оформлять многократно

Lenta.ru02:52

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Известия02:38

Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъ02:41

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

РЕН ТВ03:25

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ruвчера в 23:46

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новости02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Южная Корея вызвала зампосла России после конфликта над Японским морем

Зампосла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:46
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено в 04:53
Общество

Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте

Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Увеличилось число погибших при смертельном пожаре в детском лагере

Увеличилось число погибших при смертельном пожаре в детском лагере, передает ТАСС. Число погибших увеличилось до двух.
Обновлено в 05:26
Политика

После обработки 10% протоколов в Раду проходят пять партий

Центральная избирательная комиссия Украины сообщает, что после обработки 10 процентов протоколов в Верховную раду проходят пять партий.
Обновлено 21 июля в 21:03
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Автоспорт

Формула-1. Руководитель «Феррари» не сомневается в мотивации Феттеля

Обновлено в 06:13
Кино

Умер сыгравший друга Джеймса Бонда актер

Американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Финансы

Курс доллара снизился до 63,02 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:16
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника

Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Экономика

Поступления налога на прибыль организаций по итогам января-мая выросли более чем на 30%

Более чем на 30% выросли поступления налога на прибыль организаций в федеральный и столичный бюджеты по итогам января-мая 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Обновлено в 05:05
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA замечен фотошпионами

Кроссовер построен на той же платформе MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), что и недавно выпущенный A-Class, обновлённый CLA и новый GLB, а значит, это может означать, что после рестайлинга автомобиль будет иметь двигатели с турбонаддувом, трансмиссию с двойным сцеплением и полный привод.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

Обновлено в 05:24
Наука

Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей

Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Более 1 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с начала лета

В целом, с начала работы транспортного перехода (с середины мая 2018 года) по нему проехали около 6 млн машин.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач

В Петербурге автомобиль такси врезался в грузовик: два пассажира погибли, один пострадал.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Наука

Физика полета в атмосфере приводит к трансформации метеоритов

Силы, стоящие за своеобразными формами метеоритов, которые являются метеорами или падающими звездами, которые переживают огненный полет через атмосферу и приземляются на Землю, уже давно являются загадкой.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Более 500 российских туристов застряли в аэропорту в турецкой Анталье

Обновлено вчера в 10:08
Футбол

«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»

"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет

Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Главное