Финансы
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Политика
Партия Порошенко теряет позиции на выборах в Раду, уступив третье место партии Тимошенко
Партия "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко теряет позиции на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 02:07
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»
Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира
Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Массовое отключение электроэнергии произошло в Венесуэле
В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электроэнергии, которое затронуло 16 штатов. В столичном метро не работают три ветки.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Танкерная война: Третья мировая уже тлеет в Персидском заливе
Ситуация в Персидском заливе стремительно движется к новой войне.
Обновлено в 01:03
Технологии
Главный по интерьерам Tesla перешел в Apple
Бывший вице-президент Tesla по инжинирингу Стив МакМанус перешел на работу в Apple.
Обновлено в 02:27
Экономика
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Шоу: «„МЮ“ проведёт более успешный сезон, чем предыдущий»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что "красные дьяволы" в новом сезоне сыграют более успешно, чем в прошлом.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью
Самолет российской Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Москва, вернулся в аэропорт вылета «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 02:54
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Кино
СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости
Как известно, все западные тренды рано или поздно перекочевывают к нам — значит, самое время России подсчитать собственных "пострадавших рабов".
Обновлено в 01:00
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад
Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.
Обновлено вчера в 07:00
Наука
Ученые сделали серьезный шаг к созданию молекулярного компьютера
Обновлено 20 июля в 08:08