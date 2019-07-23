Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Армия и оружие
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Пожар в палаточном лагере под Хабаровском: есть жертвы
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, есть погибшие
Спасатели получили информацию падении вездехода в ущелье на Камчатке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина
Сотрудники полиции задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 12:22
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Обновлено в 10:58
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Наука
Исследование считает, что инуиты Нунавика генетически уникальны
Используя секвенирование экзома и генотипирование всего генома, исследователи обнаружили несколько интересных черт среди инуитов Нунавика.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Установлена польза шоколада при воспалении и боли в горле
Эксперты установили, что шоколад обладает полезными свойствами для человеческого организма.
Обновлено в 07:39
Игры
Из Steam всё-таки удалили «фальшивый Cyberpunk» — Cyberprank 2069
Судя по странице обсуждения Cyberprank 2069, покупатели всё-таки получили какую-то игру: похоже, команда Cyberpath создала небольшой район мегаполиса с помощью библиотеки бесплатных ассетов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования
В создании группы, позволяющей реагировать на морские угрозы, оказали поддержку США, выделив в прошлом году около 4 млн. долларов для развития подразделений.
Обновлено в 10:27
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Политика
В США ускорят процедуру выдворения нелегальных мигрантов
Министерство внутренней безопасности США решило ускорить процедуру выдворения тех нелегальных мигрантов, кто не может доказать, что прожил в Соединенных Штатах хотя бы два года.
Обновлено в 12:28
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Космос
Дмитрий Рогозин объяснил, почему переименовали робота Федора
Как напоминает РИА, изначально робот получил имя Федор именно от Рогозина, который тогда был вице-премьером.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Активистка Елена Григорьева убита в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Константин Зырянов: «„Спартак“ выпускает своих воспитанников, а команда играет непонятно во что»
Подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет.
Обновлено в 10:43
Музыка
Shazam назвал самые популярные у россиян песни
Обновлено в 08:38
Происшествия
Цыгане возвращаются в Чемодановку после смертельной драки
Представители цыганской общины из села Чемодановка начали возвращаться в село.
Обновлено в 12:36