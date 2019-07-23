Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъ02:41

Ипотечные каникулы разрешат оформлять многократно

Lenta.ru02:52

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Известия02:38

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

РЕН ТВ03:25

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМ03:00

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ruвчера в 23:46

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новости02:43
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Экономика

Средние зарплаты россиян выросли

19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Авто

Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль

Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
Обновлено в 02:05
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Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни

Обновлено в 02:48
Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
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Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»

Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами

Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Кино

Beat Film Festival покажет в Екатеринбурге фильм к 50-летию «Вудстока»

Картина Гудмана, вышедшая в 2019 году к 50-летию "Вудстока", ставит в центр не артистов, а зрителей — 500 тысяч молодых людей, съехавшихся со всей Америки на событие, повлиявшее на их жизнь и мировую историю.
Обновлено в 05:15
Музыка

В Shazam рассказали, какие песни россияне ищут чаще всего

Приложение для поиска незнакомых песен и текстов Shazam представило список из 10 треков, которые пользователи в России искали наибольшее количество раз за первые 6 месяцев 2019 года.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:43
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Футбол

«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая

Обновлено в 02:27
Политика

Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкой

Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Путин поручил утвердить программу строительства больниц в Севастополе

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с правительством Севастополя утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой помощи, инфекционной больницы и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
Обновлено в 05:46
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском

Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено 21 июля в 13:45
Экономика

Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Наука

Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей

Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 18:39
Хоккей

Войнов тренируется в первом звене «Авангарда»

Защитник Вячеслав Войнов, недавно пополнивший состав «Авангарда», проводит тренировочные сборы в первом звене команды.
Обновлено в 05:33
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Здоровье

Список принципов здорового питания разработали для россиян

Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
Обновлено в 04:28
Технологии

В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты

Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Политика

Госдума приняла закон о бессрочном виде на жительство в России

Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Политика

Мосгоризбирком уточнил причины признания подписи недействительной

Подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат в депутаты Мосгордумы или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.
Обновлено в 05:30
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Авто

Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем

Обновленный Audi Q7 представили в конце июня. Продажи в Европе начнутся до конца 2019 года.
Обновлено в 06:12
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
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В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма

Обновлено вчера в 06:07
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Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел

В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
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Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
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