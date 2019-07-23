Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Авто
Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль
Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
Обновлено в 02:05
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Кино
Beat Film Festival покажет в Екатеринбурге фильм к 50-летию «Вудстока»
Картина Гудмана, вышедшая в 2019 году к 50-летию "Вудстока", ставит в центр не артистов, а зрителей — 500 тысяч молодых людей, съехавшихся со всей Америки на событие, повлиявшее на их жизнь и мировую историю.
Обновлено в 05:15
Музыка
В Shazam рассказали, какие песни россияне ищут чаще всего
Приложение для поиска незнакомых песен и текстов Shazam представило список из 10 треков, которые пользователи в России искали наибольшее количество раз за первые 6 месяцев 2019 года.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая
Обновлено в 02:27
Политика
Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкой
Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Путин поручил утвердить программу строительства больниц в Севастополе
Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с правительством Севастополя утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой помощи, инфекционной больницы и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
Обновлено в 05:46
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено 21 июля в 13:45
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Наука
Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей
Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 18:39
Хоккей
Войнов тренируется в первом звене «Авангарда»
Защитник Вячеслав Войнов, недавно пополнивший состав «Авангарда», проводит тренировочные сборы в первом звене команды.
Обновлено в 05:33
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Здоровье
Список принципов здорового питания разработали для россиян
Специалисты Роспотребнадзора разработали список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться всем россиянам для сохранения и укрепления здоровья.
Обновлено в 04:28
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Политика
Госдума приняла закон о бессрочном виде на жительство в России
Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Политика
Мосгоризбирком уточнил причины признания подписи недействительной
Подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат в депутаты Мосгордумы или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.
Обновлено в 05:30
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Авто
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 представили в конце июня. Продажи в Европе начнутся до конца 2019 года.
Обновлено в 06:12
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Игры
В Overwatch появится новый боец с вероятным именем Сигма
Обновлено вчера в 06:07
Гаджеты
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6 2019 подешевел
В честь вхождения Xiaomi в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 бонус получили не только работники самой компании, но и обычные пользователи — как минимум те, которые присматриваются к ноутбуку Mi Notebook Pro 15,6 2019.
Обновлено в 00:46
Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06