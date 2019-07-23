Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
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Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
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Крупный блэкаут произошел в Венесуэле

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