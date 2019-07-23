Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам
Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 03:06
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Происшествия
При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию Египта
Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com.
Обновлено в 05:15
Экономика
Орешкин: Россию в 2021 году ждет взрыв проблемы с закредитованностью
Вопрос закредитованности граждан окажет негативное влияние на российскую экономику.
Обновлено 21 июля в 15:32
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 07:44
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования
Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 07:04
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв на выборах в Верховную раду после обработки 70% протоколов.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Политика
Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+»
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Британские полицейские сняли на видео погоню за «динозавром»
Обновлено вчера в 22:06
Политика
МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.
Обновлено в 06:42
Авто
Новый компактвэн Baojun RM-5: начало производства
Большой лифтбек Baojun RC-6 встал на конвейер не один: одновременно с ним серийным стал компактвэн RM-5.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Кино
В новом фильме Ридли Скотта сыграют Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
В новой ленте Ридли Скотта «Последняя дуэль» главные роли исполнят американские актеры Мэтт Дэймон («Отступники») и Бен Аффлек («Расплата»).
Обновлено в 06:10
Авто
Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль
Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
Обновлено в 02:05
Общество
Госдума дает право братьям и сестрам учиться в одной школе
Обновлено в 08:01
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына
В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Крупный блэкаут произошел в Венесуэле
Массовое отключение электроэнергии, затронувшее всю страну, произошло в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:04