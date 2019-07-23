Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Космос
Вулканический спутник Юпитера изучили в инфракрасном диапазоне
Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
Обновлено в 03:57
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
Обновлено в 05:01
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистий для ополченцев Донбасса
Всего 21 июля в ДНР зафиксировали семь нарушений. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
Обновлено в 04:57
Экономика
Приток мигрантов в Россию стал наибольшим за последнее десятилетие
Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 04:47
Экономика
Киевский суд запустил взыскание с России 1,3 млрд долларов
Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты.
Обновлено в 04:44
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка
Выставка лилий с раздачей цветов состоится в «Аптекарском огороде»
В Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова «Аптекарский огород» 27 и 28 июля состоится выставка и раздача лилий.
Обновлено в 04:40
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:47
Политика
Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму
Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.
Обновлено в 03:34
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Олег Шеин вышел из гонки на выборах губернатора Астраханской области
Основой проблемой, как прогнозировали аналитики, для справедливоросса, депутата Госдумы Олега Шеина стал муниципальный фильтр.
Обновлено в 02:57
Общество
Росконтроль назвал марки худших подсолнечных семечек
Еще 20 лет назад подсолнечные семечки можно было купить только у бабушек на рынке.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Спортинга»
В минувшем сезоне хавбек забил 24 гола в 25 матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром португальской команды.
Обновлено в 04:48
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Музыка
Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26