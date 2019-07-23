Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставкиИзвестия 02:38

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Коммерсантъ02:41

Ипотечные каникулы разрешат оформлять многократно

Lenta.ru02:52

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

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Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

РЕН ТВ03:25

Мы не закладываем «ипотечные каникулы» как фактор повышения ставок

ПРАЙМ03:00

Сбербанк раскрыл, кому неохотно одобряют заявку на ипотеку

News.ruвчера в 23:46

Сбербанк: большинство «ипотечных каникул» будут брать на максимальный срок

РИА Новости02:43
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Вулканический спутник Юпитера изучили в инфракрасном диапазоне

Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
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Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до 12

Обновлено в 04:40
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Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.
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Общество

В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже

В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
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Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами

Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Происшествия

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистий для ополченцев Донбасса

Всего 21 июля в ДНР зафиксировали семь нарушений. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
Обновлено в 04:57
Экономика

Приток мигрантов в Россию стал наибольшим за последнее десятилетие

Отмечается, что в январе - апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2018 года он составлял 57,1 тыс. Специалисты обращают внимание, что в России значительно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 04:47
Экономика

Киевский суд запустил взыскание с России 1,3 млрд долларов

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты.
Обновлено в 04:44
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка

Выставка лилий с раздачей цветов состоится в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова «Аптекарский огород» 27 и 28 июля состоится выставка и раздача лилий.
Обновлено в 04:40
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Обновлено в 02:56
Политика

В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы

Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Общество

Азамат Галин расторг соглашения с адвокатами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 02:24
Политика

В Германии тревожатся из-за выборов в Раду

Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Общество

«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра

МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика

На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

Обновлено вчера в 21:04
Политика

Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:47
Политика

Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму

Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.
Обновлено в 03:34
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
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Олег Шеин вышел из гонки на выборах губернатора Астраханской области

Основой проблемой, как прогнозировали аналитики, для справедливоросса, депутата Госдумы Олега Шеина стал муниципальный фильтр.
Обновлено в 02:57
Общество

Росконтроль назвал марки худших подсолнечных семечек

Еще 20 лет назад подсолнечные семечки можно было купить только у бабушек на рынке.
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лучшему бомбардиру «Спортинга»

В минувшем сезоне хавбек забил 24 гола в 25 матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром португальской команды.
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Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
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Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»

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Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге

Обновлено в 04:03
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26
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