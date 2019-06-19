Экономика
Сбербанк рассказал о тенденциях в кибермошенничествеNews.ru вчера в 09:50
Только в России в 80% случаев злоумышленники пытаются таким образом похитить средства клиентов банков, рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. На 4–6% в месяц растут кибератаки на банки и их клиентов с использованием социальной инженерии, указывает Кузнецов.
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Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование.
Обновлено в 02:14
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Сочи обсудят проблемы биологической безопасности
В рамках конференции выступят ведущие мировые эксперты и представители научного сообщества в области биологической безопасности более чем из 40 стран мира.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
В Шереметьево умер турист, пишут СМИ
В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:00
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Наука
Алюминий защитит квантовые компьютеры
Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
Обновлено 18 июня в 12:20
Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:30
Политика
Челябинский рыбак попросил Владимира Путина разобраться с озерами
Обновлено вчера в 01:01
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
Завод Ford во Всеволожске прекращает работу
Обновлено в 03:23
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Авто
Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин
Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель «Соллерса».
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Экс-глава Интерпола признался в получении взяток
Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признался, что получал взятки.
Обновлено в 02:31
Музыка
Ургант и Розенбаум спели под гитару в петербургском дворе
В Петербурге проходят съемки шоу В Санкт-Петербурге в одном из дворов недалеко от станции метро "Чернышевская" заметили Ивана Урганта.
Обновлено в 01:15
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю
Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Политика
Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на Крым
Бывший глава Украины Петр Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на полуостров, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний
По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Технологии
Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами
Проект технического задания предполагает создание автоматизированной системы контроля за выполнением владельцами аудиовизуальных сервисов требований по статье 10.5 закона «Об информации».
Обновлено в 03:09