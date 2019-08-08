МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

с чего всё началось

Как отмечается, лимит по картам Сбербанка на одно снятие наличных составляет от 100 до 5 тысяч рублей, при этом суточный лимит ограничен 20 тысячами рублей. При этом, обязательным условием снятия наличных в сельских магазинах является оплата покупки дебетовой картой на любую сумму.

Сбербанк рассказал о снятии наличных в сельских магазинах

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