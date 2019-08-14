Около половины всех проанализированных кредитов были связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов) или покупкой товаров длительного спроса (электроники, бытовой техники, мебели, одежды — в общей сложности 18%).

Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредиты

Происшествия Пьяный красноярец выкинул ребенка из окна общежития Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю, красноярец выкинул ребенка из окна общежития.

Футбол Цорн объяснил обновление состава «Спартака» задачей разгрузить бюджет Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал на YouTube-канале «КраСава» резкое обновление состава команды в ходе летнего трансферного окна.

Экономика Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.

Энергетика «Нафтогаз» назвал срок взыскания $3 млрд с «Газпрома» «Нафтогаз Украины» намерен до конца 2020 года взыскать с «Газпрома» около $3 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Политика Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.

Футбол Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом» Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

Космос Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.

Политика Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.

Происшествия В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.

Футбол Агент Озила провел переговоры с клубом MLS По данным The Washington Post, агент Озила ведет переговоры с американским клубом о переходе своего клиента.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».

Гаджеты IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.