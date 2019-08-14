Экономика
Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредитыАргументы и Факты вчера в 08:19
Около половины всех проанализированных кредитов были связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов) или покупкой товаров длительного спроса (электроники, бытовой техники, мебели, одежды — в общей сложности 18%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Позицию ЦБ в споре с Минэкономразвития о потребкредитовании поддержал Сбербанк
Коммерсантъвчера в 07:43
Рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан - исследование Сбербанка
Финмаркетвчера в 04:06
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Пьяный красноярец выкинул ребенка из окна общежития
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю, красноярец выкинул ребенка из окна общежития.
Обновлено в 05:42
Футбол
Цорн объяснил обновление состава «Спартака» задачей разгрузить бюджет
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал на YouTube-канале «КраСава» резкое обновление состава команды в ходе летнего трансферного окна.
Обновлено в 05:40
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Энергетика
«Нафтогаз» назвал срок взыскания $3 млрд с «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» намерен до конца 2020 года взыскать с «Газпрома» около $3 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Космос
Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года
Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.
Обновлено вчера в 06:16
Политика
Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Футбол
Агент Озила провел переговоры с клубом MLS
По данным The Washington Post, агент Озила ведет переговоры с американским клубом о переходе своего клиента.
Обновлено в 05:34
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус
Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Обновлено в 04:05
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»
Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи сообщил о переходе в «Галатасарай». Об этом футболист написал в своем инстаграме.
Обновлено в 00:34