Экономика
Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредитыАргументы и Факты вчера в 08:19
На сайте Сбербанка отмечается, что рост потребительского кредитования в стране пока не исчерпан. При этом, по данным аналитиков, средний платеж по ипотеке в Сбербанке в четыре раза превышает плановый платеж, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза.
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Позицию ЦБ в споре с Минэкономразвития о потребкредитовании поддержал Сбербанк
Коммерсантъвчера в 07:43
Рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан - исследование Сбербанка
Финмаркетвчера в 04:06
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