Экономика

Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредитыАргументы и Факты вчера в 08:19

Около половины всех проанализированных кредитов были связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов) или покупкой товаров длительного спроса (электроники, бытовой техники, мебели, одежды — в общей сложности 18%).
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