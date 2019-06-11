Финансы
Сбербанк рассказал, когда сможет снизить ставки по ипотекеФАН 22:26
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, в каких условиях финансовое учреждение может еще раз снизить ставки по ипотеке.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Общество
В Хабаровском крае появился стобалльный результат на ЕГЭ по географии
В Хабаровский край пришли результаты единого государственного экзамена по географии и литературе.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Обновлено в 22:32
Экономика
Опубликован рейтинг регионов по темпам роста зарплат
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили макроэкономический прогноз на ближайшие годы, назвав регионы, которые будут отличаться самым активным экономическим ростом и увеличением зарплат.
Обновлено в 22:27
Происшествия
Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите
Обновлено в 20:28
Здоровье
В Бурятии клещи покусали тысячу человек
Как сообщает управление Роспотребнадзора, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1035 человек, в том числе 341 ребенок, что на 29% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.
Обновлено вчера в 04:30
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
В Киеве прошла акция против снятия блокады с Донбасса
У здания администрация президента Украины 10 июня прошла акция несогласных с предложением снять блокаду с Донбасса, пишет «Украинская правда».
Обновлено в 17:32
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 10 – 14 июня
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 10 по 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Семья и родственные связи будут заботить вас больше, чем успехи в карьере.
Обновлено вчера в 20:50
Игры
Final Fantasy VII Remake получила дату релиза
Обновлено в 02:24
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
Обновлено в 20:04
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика
СБУ инициировала проверку поездки Медведчука и Бойко в РФ
Пресс-служба Службы безопасности Украины распространила сообщение, в котором говорится о проведении проверки в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в связи с их визитом в Россию.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно
Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
Обновлено в 20:10
Транспорт
Перевозчики бросают вызов властям - фуры без номеров становятся нормой в ЕАО
Работа рамки весогабаритного контроля в Биробиджане все больше свидетельствует, что недобросовестные грузоперевозчики фактически бросили вызов властям и ГИБДД, продолжая нещадно эксплуатировать дороги области и мосты, при этом сознательно идя на нарушение правил провоза грузов.
Обновлено в 20:35
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Футбол
Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 17:12