Финансы

Сбербанк рассказал, когда сможет снизить ставки по ипотекеФАН вчера в 22:26

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, в каких условиях финансовое учреждение может еще раз снизить ставки по ипотеке.
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Сбербанк рассказал, в каких условиях может еще раз снизить ставки по ипотеке

ПРАЙМвчера в 20:19

Сбербанк рассказал, когда сможет снизить ставки по ипотеке

ФАНвчера в 22:26

Сбербанк рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке

Известиявчера в 21:23

Сбербанк заявил о возможном снижении ставок по ипотеке

Пятый каналвчера в 23:11

Аналитики: в России наметилась тенденция к снижению ставок по ипотеке

Вести.Ruвчера в 09:25
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Аномально жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 11 июня

Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов.
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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА

Матч, прошедший на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершился победой гостей со счетом 106:105.
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Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

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В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:44
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Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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Симфонический оркестр США впервые после Второй мировой войны выступит в Хиросиме

Национальный симфонический оркестр (НСО) США выступит весной 2020 года в рамках крупного гастрольного тура по Китаю и Японии в том числе в Хиросиме.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

Обновлено вчера в 22:32
Общество

Умерла вдова экс-президента Южной Кореи

В Южной Корее в возрасте 96 лет умерла вдова бывшего президента Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо Об этом 11 июня сообщил телеканал KBS.
Обновлено вчера в 23:48
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом упал в мае на 12%

Обновлено вчера в 08:10
Наука

Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти

Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Аудиторы Счетной палаты не поддержали Давыденко

Кто-то поддержал своего руководителя, а часть обвинила её в преследовании личных интересов.
Обновлено вчера в 08:31
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Мошенница похитила у жителей Бурятии 46 млн рублей

В целом мошенница похитила у десяти человек более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня

Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт

Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч

В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф в размере 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат

Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Спорт

Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 13:49
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено 09 июня в 20:00
Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова

Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Украина с минимальным счетом одолела Люксембург

Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Япония арестовала китайское судно

Китайское рыболовецкое судно было арестовано в исключительной экономической зоне Японии в 137 км к западу от архипелага Огасавара.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
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