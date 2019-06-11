Финансы
Сбербанк рассказал, когда сможет снизить ставки по ипотекеФАН вчера в 22:26
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, в каких условиях финансовое учреждение может еще раз снизить ставки по ипотеке.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:09, Ашберн
Общество
Аномально жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 11 июня
Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
Матч, прошедший на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершился победой гостей со счетом 106:105.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено вчера в 00:33
Музыка
Симфонический оркестр США впервые после Второй мировой войны выступит в Хиросиме
Национальный симфонический оркестр (НСО) США выступит весной 2020 года в рамках крупного гастрольного тура по Китаю и Японии в том числе в Хиросиме.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Умерла вдова экс-президента Южной Кореи
В Южной Корее в возрасте 96 лет умерла вдова бывшего президента Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо Об этом 11 июня сообщил телеканал KBS.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом упал в мае на 12%
Обновлено вчера в 08:10
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Аудиторы Счетной палаты не поддержали Давыденко
Кто-то поддержал своего руководителя, а часть обвинила её в преследовании личных интересов.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Мошенница похитила у жителей Бурятии 46 млн рублей
В целом мошенница похитила у десяти человек более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт
Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч
В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф в размере 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Спорт
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников
Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено 09 июня в 20:00
Экономика
Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова
Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Украина с минимальным счетом одолела Люксембург
Встреча группы B, которая прошла во Львове, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол подопечные Андрея Шевченко забили на 6-й минуте, когда Роман Яремчук головой замкнул навесную передачу Руслана Малиновского.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Япония арестовала китайское судно
Китайское рыболовецкое судно было арестовано в исключительной экономической зоне Японии в 137 км к западу от архипелага Огасавара.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03