Экономика

Сбербанк расширяет сервис мгновенных переводов по номеру телефонаВедомости 03:00

Клиенты Сбербанка получили возможность переводить деньги с карт на кошельки WebMoney и обратно по их номеру или по номеру телефона, сообщила пресс-служба банка. Госбанк присоединил к системе мгновенных переводов соответствующий сервис международной системы расчетов WebMoney Transfer.
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Клиентам Сбербанка доступны переводы между картой и кошельком WebMoney по номеру телефона

Банки.ру03:52

Сбербанк присоединил WebMoney к системе мгновенных переводов

Rambler News Service03:28

Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона

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Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона на кошельки WebMoney

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Быстрые переводы по номеру телефона между банками запустят 28 февраля

Новосибирские новости04:04

Сбербанк расширяет сервис мгновенных переводов по номеру телефона

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Комиссия за перевод денег с карты сбербанка на карту сбербанка с 1 марта 2019

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Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
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На ЖБИ прикрыли цех, где разливали фальшивый Hennessy

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Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

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Эксперты советуют при выборе коньяка в первую очередь обращать внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке - от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.
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Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании в Финале Кубка России в Великом Новгороде.
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