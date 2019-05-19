Экономика
Сбербанк расширит свои функции в российских сёлахNews.ru вчера в 09:35
Российские граждане, проживающие в сёлах и деревнях, получат возможность совершать банковские операции напрямую через кассы в магазинах.
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Жители села к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы магазинов
Говорит Москвавчера в 08:52
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Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
В здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Политика
Министр обороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:26
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинскому народу, в котором в частности признал, что за годы у власти допустил ошибки.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Авто
Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире
Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Кино
В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Обновлено в 04:46
Происшествия
СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя
Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах
Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, на начало апреля задолженность по зарплате в России составляла почти 3 млрд рублей, еще столько же работодатели выплатили работникам в первые два месяца текущего года.
Обновлено в 04:54
Экономика
Отказ Белоруссии мы заместили экспортом электроэнергии в Литву и Финляндию
Белоруссия перестала покупать нашу электроэнергию, но снижение в этом направлении мы практически полностью заместили увеличением поставок в Литву и Финляндию.
Обновлено в 04:00
Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Точилин: если Денисов пойдёт в «Сочи» на скромную зарплату, то всё возможно
Если Игорь пойдёт за скромную заработную плату, то всё возможно.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару
Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29
Авто
В России начинается серийное производство электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple
По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45