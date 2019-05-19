Экономика

Сбербанк расширит свои функции в российских сёлахNews.ru вчера в 09:35

Российские граждане, проживающие в сёлах и деревнях, получат возможность совершать банковские операции напрямую через кассы в магазинах.
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Сбербанк расширит свои функции в российских сёлах

News.ruвчера в 09:35

Герман Греф рассказал о развитии банковских услуг в селах

Актуальные Новостивчера в 10:20

Жителям сел пообещали новые банковские возможности

Lenta.ruвчера в 09:43

Сбербанк расширяет присутствие на селе

Красная веснавчера в 10:28

Греф рассказал о планах развития доступности банковских услуг в селах

Известиявчера в 09:15

Греф: жители сел к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы в магазинах

ТАССвчера в 08:35

Жители села к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы магазинов

Говорит Москвавчера в 08:52
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

В здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Политика

Министр обороны Украины подал в отставку

Обновлено в 04:26
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Политика

Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинскому народу, в котором в частности признал, что за годы у власти допустил ошибки.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Авто

Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире

Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено в 05:15
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Кино

В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Обновлено в 04:46
Происшествия

СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя

Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах

Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, на начало апреля задолженность по зарплате в России составляла почти 3 млрд рублей, еще столько же работодатели выплатили работникам в первые два месяца текущего года.
Обновлено в 04:54
Экономика

Отказ Белоруссии мы заместили экспортом электроэнергии в Литву и Финляндию

Белоруссия перестала покупать нашу электроэнергию, но снижение в этом направлении мы практически полностью заместили увеличением поставок в Литву и Финляндию.
Обновлено в 04:00
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Точилин: если Денисов пойдёт в «Сочи» на скромную зарплату, то всё возможно

Если Игорь пойдёт за скромную заработную плату, то всё возможно.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу между Московским и Таллинским шоссе

Обновлено в 04:51
Авто

В России начинается серийное производство электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Офицер ГРУ из доклада прокурора США попался на афере с техникой Apple

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Андрей и Татьяна Николенко взяли несколько миллионов рублей (конкретная сумма ущерба не называется) у знакомых и сослуживцев, обещая им заработок на поставках в Россию техники Apple.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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