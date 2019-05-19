Сбербанк расширит свои функции в российских сёлахNews.ru вчера в 09:35

Российские граждане, проживающие в сёлах и деревнях, получат возможность совершать банковские операции напрямую через кассы в магазинах.

Сбербанк расширит свои функции в российских сёлах

Политика Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Политика Зеленский вступил в должность президента Украины В здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Политика Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.

Политика Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.

Политика Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинскому народу, в котором в частности признал, что за годы у власти допустил ошибки.

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Происшествия СК в Оренбургской области ищет убийцу бизнесмена, его жены и водителя Следственные органы Оренбургской области ведут поиски убийцы бизнесмена, его супруги и водителя, тела которых обнаружены в жилом доме в пригородном посёлке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Политика Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.

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