Экономика

Сбербанк расширил возможности для перевода с карты на карту
PrimaMedia.ru
вчера в 18:50

Какие именно игроки появятся в сервисе Сбербанка пока не уточняется. В то же время, Герман Греф заявил о четком намерении расширять возможности переводов и их доступность для людей, независимо от того, каким банком выпущена карта.
PrimaMedia.ruвчера в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк разрешит переводить деньги по номеру телефона на карты других банков

Life.ru08:40

Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона

ТАСС04:40

Совкомбанк подключился к системе моментальных переводов Сбербанка по номеру телефона

Банки.ру04:10

Сбербанк расширил возможности для перевода с карты на карту

PrimaMedia.ruвчера в 18:50

Сбербанк подключает новые банки к своей системе переводов с карты на карту

Ведомостивчера в 15:38

Греф объявил о расширении числа участников системы переводов Сбербанка

РБКвчера в 08:54

Сбербанк подключил в системе переводов другие банки

Полит.рувчера в 10:31
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Энергетика

ОПЕК увеличила прогноз добычи нефти в России на 2018 и 2019 годы

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. Подробнее — в материале "Ъ" "ОПЕК + сделала трудный выбур".
Обновлено в 09:24
Экономика

Голикова: в России осталось 1,4 млн ветеранов ВОВ

Обновлено в 09:29
Экономика

Ослабление рубля добавило к инфляции полпроцента

Совокупный вклад ослабления курса рубля в годовую инфляцию Минэкономразвития оценивает на уровне 0,5-0,6%.
Обновлено в 07:41
Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей

В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 09:28
Экономика

Мантуров оценил ущерб бюджету от нелегальной торговли сигаретами

По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, из-за нелегальной продажи сигарет бюджет недополучает ежегодно 60 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:00
Экономика

Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации

Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:39
Финансы

ЦБ РФ продолжает смотреть на рубль оптимистично

На сегодня у Минфина России довольно масштабные планы по привлечению капитала на рынке ОФЗ: к размещению подготовлены два облигационных выпуска суммарным объемом почти в 21 млрд руб.
Обновлено в 08:05
Экономика

Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами

Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 08:40
Финансы

Профицит внешней торговли России в октябре вырос почти в два раза

Профицит внешней торговли России в октябре 2018 года в годовом выражении вырос почти в два раза и составил $19,7 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 09:26
Финансы

Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%

Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено в 09:07
Экономика

Tesla решила взыскать с бывшего сотрудника $167 млн

Tesla хочет взыскать с бывшего сотрудника – технолога Мартина Триппа – $167 млн, сообщает CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 09:16
Финансы

Сбербанк прогнозирует рост чистой прибыли в 2019 году на 10%

Сбербанк прогнозирует рост чистой прибыли в 2019 году на 10%, следует из презентации зампреда кредитной организации Александра Морозова на Дне аналитика.
Обновлено в 07:35
Недвижимость

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 08:04
Экономика

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года

Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года.
Обновлено в 07:34
Экономика

«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов

«Яндекс.Маркет» разработает аналог своего сервиса сравнения цен онлайн-магазинов для офлайн-ритейла, сообщил гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.
Обновлено в 09:19
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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