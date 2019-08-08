Экономика
Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинахИнтерфакс 05:56
Сбербанк России сообщил об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов. В сообщении отмечается, что лимит по картам Сбербанка на одно снятие наличных составляет от 100 до 5 тыс. рублей, суточный лимит ограничен 20 тыс. рублей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 20:48
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Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnikвчера в 20:00
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