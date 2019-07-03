Технологии

Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасныйCNews 08:36

1 фото
Сбербанк признал профинансированную им блокчейн-платформу неэффективной, небезопасной и медленной Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов на Fabric, выпустив облигационные сертификаты для МТС, соглашения РЕПО (вид сделки с ценными бумагами), в том числе для компании Интеррос, а также осуществив проект финансирования торговли с сетью электроники «М.видео» и ее поставщиками.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк покидает Мастерчейн. Идея Центробанка провалилась?

Crypto-news03:25

Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный

CNews08:36

Сбербанк устал от блокчейна

Expert.ru10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
Экономика

Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые снялась в нижнем белье после родов

Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Айнтрахт» объявил о переходе чемпиона мира—2014

«Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника дортмундской «Боруссии» Эрика Дурма.
Обновлено в 10:34
Общество

Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму

Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором

Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
Обновлено в 09:54
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено вчера в 11:17
Авто

Новый Geely Atlas Pro с двигателем от Volvo представлен официально

Корпорация Geely торжественно представила новый автомобиль Boyue Pro, который в России известен под маркой Atlas.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Станислав Садальский стал жертвой обмана Бари Алибасова

Актер Станислав Садальский не мог остаться в стороне, когда стало известно о госпитализации Бари Алибасова, пережившего тяжелое химическое отравление.
Обновлено в 09:40
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Политика

Путин прокомментировал гибель подводников

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста

СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Гаджеты

13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели уже сертифицирован в FCC

Обновлено в 06:14
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Общество

Кинолог посоветовал пожилым людям заводить определенные породы собак

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Российская авиация уничтожила подземную базу боевиков в Сирии

По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 10:41
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Авто

Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора

Модель немного увеличилась в размерах, получила обновленный дизайн с элементами от купе 8 серии, а также впервые в истории — светящуюся решетку радиатора.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено в 06:39
Политика

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Обновлено в 10:34
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Обновлено в 10:03
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Экс-чиновника мэрии Сочи признали виновным в халатности и отпустили

Суд признал Владимира Пермякова виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Содержание приговора официально не сообщается.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей.
Обновлено в 09:18
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о небоевых потерях 54-й бригады ВСУ за неделю

За неделю в 54-й бригаде ВСУ произошло два суицида и одно небоевое ранение, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Тысячи выходцев из Эфиопии устроили в Израиле грандиозный бунт

Обновлено в 04:16
Финансы

Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак

Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное