Технологии
Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасныйCNews 08:36
Сбербанк признал профинансированную им блокчейн-платформу неэффективной, небезопасной и медленной Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов на Fabric, выпустив облигационные сертификаты для МТС, соглашения РЕПО (вид сделки с ценными бумагами), в том числе для компании Интеррос, а также осуществив проект финансирования торговли с сетью электроники «М.видео» и ее поставщиками.
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Экономика
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
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Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.
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«Айнтрахт» объявил о переходе чемпиона мира—2014
«Айнтрахт» на официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника дортмундской «Боруссии» Эрика Дурма.
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Происшествия
Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором
Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
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Новый Geely Atlas Pro с двигателем от Volvo представлен официально
Корпорация Geely торжественно представила новый автомобиль Boyue Pro, который в России известен под маркой Atlas.
Обновлено в 10:31
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Станислав Садальский стал жертвой обмана Бари Алибасова
Актер Станислав Садальский не мог остаться в стороне, когда стало известно о госпитализации Бари Алибасова, пережившего тяжелое химическое отравление.
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В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
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Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
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Происшествия
В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста
СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
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Армия и оружие
Российская авиация уничтожила подземную базу боевиков в Сирии
По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 10:41
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
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Авто
Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора
Модель немного увеличилась в размерах, получила обновленный дизайн с элементами от купе 8 серии, а также впервые в истории — светящуюся решетку радиатора.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено в 06:39
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
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В работе Instagram произошел сбой
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Путин освободил от должностей трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
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Суд признал Владимира Пермякова виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Содержание приговора официально не сообщается.
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Армия и оружие
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей.
Обновлено в 09:18
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
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Армия и оружие
В ЛНР рассказали о небоевых потерях 54-й бригады ВСУ за неделю
За неделю в 54-й бригаде ВСУ произошло два суицида и одно небоевое ранение, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.
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Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37