Экономика
Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семейРоссийская газета 06:49
Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
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Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей
Кубанские новости06:14
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
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В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
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Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании
По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
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Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
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Создатели игры Pokemon Go выпустили новинку про Гарри Поттера
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Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
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Общество
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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
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Происшествия
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
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Обновлено в 05:24
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Экономика
Суд проверит «Восточный» на вывод активов
Миноритарный акционер банка «Восточный», юрист фондов Baring Vostok Марина Ушакова 20 июня направила в банк уведомление о подаче иска в Арбитражный суд Амурской области к Артему Аветисяну и Алле Цытович.
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