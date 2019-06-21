Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семейРоссийская газета 06:49

Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей

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