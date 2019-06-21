Экономика

Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семейРоссийская газета 06:49

Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
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Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей

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ТАСС04:23

Сбербанк думает, как снизить ставку по ипотеке для многодетных семей

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