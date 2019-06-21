Экономика
Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семейРоссийская газета вчера в 06:49
Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
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Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей
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«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики российских космонавтов.
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«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию
Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
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