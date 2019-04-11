Экономика

Сбербанк прокомментировал сообщения о покупке ритейлера «О’кей»RuNews24.ru 01:47

Представители Сбербанка прокомментировали сообщение о том, что банк намерен купить ритейлера «О'кей», о чем сообщало агентство Reuters. Как сообщил банк РБК, он не намерен приобретать сеть в собственных интересах.
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