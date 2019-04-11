Экономика
Сбербанк прокомментировал сообщения о покупке ритейлера «О’кей»RuNews24.ru 01:47
Представители Сбербанка прокомментировали сообщение о том, что банк намерен купить ритейлера «О'кей», о чем сообщало агентство Reuters. Как сообщил банк РБК, он не намерен приобретать сеть в собственных интересах.
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Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Технологии
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств
Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств Платформа Tmall китайской компании AliExpress запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»
Как заявил в пятницу, 12 апреля, замминистра обороны России Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции, начато производство первого серийного комплекта.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Автор песен Бузовой назвал сумму гонораров
Степанов подчеркнул, что не всегда соглашается написать песню, однако если сделка заключается, то ее сумма начинается от 20 тысяч долларов за один текст.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Обновлено в 03:54
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Киев нашел способ сохранить транзит
Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.
Обновлено в 05:38
Политика
Тимошенко намекнула на проблемы со здоровьем Порошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала словесную дуэль действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Общество
В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы
Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
Обновлено в 06:46
Политика
Кадыров призвал списать Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести ревизию долгов за газ в республике и определить задолженность, не подлежащую взысканию.
Обновлено в 00:13
Политика
Запретить полиэтиленовые пакеты предложили в Госдуме
Полностью запретить в России полиэтиленовые пакеты предложил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Общество
Уже совсем взрослая: что успела сделать мировая космонавтика
Уже в момент старта работ над программой космического челнока «Шаттл» началось уменьшение расходов на космонавтику, что во многом и предопределило судьбу этого проекта.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Технологии
В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково»
На конференции «Инновации для корпораций» в «Сколково» оператор мобильной связи Easy4 объявил о старте продаж SIM-карт на платформе разработки «Интерсат».
Обновлено в 03:32