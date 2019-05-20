Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничестваРИА Новости 04:26
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Мошенники стали использовать схему, когда злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит.
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Политика
Зеленский принес присягу украинскому народу
Обновлено в 03:20
Политика
Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД
Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
Ученые провели онлайн опрос, чтобы выяснить, имеются ли у практикующих медитацию неприятные ощущения.
Обновлено 18 мая в 03:00
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Политика
Депутата хватил удар после объявления о роспуске Рады
Как сообщает агентство "Украинские новости", депутата вывезли на коляске с бокового входа здания парламента, после этого карета "скорой помощи" увезла его в больницу.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Футбол
Влашич вызван в сборную Хорватии на матч отборочного турнира к ЧЕ-2020
Стала известна заявка сборной Хорватии на предстоящий матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Уэльса (8 июня) и товарищескую игру с Тунисом (11 июня), информирует официальный Твиттер национальной команды.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Под Оренбургом убиты предприниматель, его супруга и водитель
Как сообщает региональное управление СК, 20 мая в частном жилом доме были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 05:00
Футбол
Руни: «Хочу оставить в США такой же след, как The Beatles»
Обновлено в 03:30
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
Nation News сообщало, что СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президента.
Обновлено в 02:40
Авто
Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире
Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено в 05:15
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Технологии
Google, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с Huawei
Если разрыв отношений с производителями процессоров не сильно отобразится на бизнесе Huawei, то разрыв с Google может очень сильно навредить китайскому производителю, который сейчас занимает второе место на рынке смартфонов и стремится стать лидером до конца нынешнего года.
Обновлено в 04:15
Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза
Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала огромные синяки
В глаза бросается, что на коленях у звезды – огромные синяки, а в описании к снимку Ольга рассказала, что успех не дается человеку просто и тем более случайно.
Обновлено в 04:08
Кино
В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Наука
Подводные леса Арктики расширяются
Подводные леса, которые создают ламинарии, используются многими животными для укрытия и пищи.
Обновлено в 04:38
Политика
С чем Путин поздравит Зеленского, рассказал Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран.
Обновлено в 05:25