Общество
Сбербанк прокомментировал ситуацию с мошенничеством через терминалыКомсомольская правда вчера в 06:52
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк не считает новую схему хищения средств в банкоматах, когда мошенник, не вставляя карту в терминал, выбирает операцию, но не завершает ее, а со следующего в очереди клиента списываются эти средства, уязвимостью банкоматов.
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Сбербанк прокомментировал ситуацию с мошенничеством через терминалы
Комсомольская правдавчера в 06:52
Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами недопониманием клиентов
Интерфаксвчера в 04:00
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