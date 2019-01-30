Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенниковИзвестия 02:39

Оба указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка. Сомневавшемуся клиенту «сотрудники» также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. Кроме того, они предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних трансакциях.

с чего всё началось

О случаях мошенничества 30 января написала газета «Коммерсант». По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.

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