Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводыRT на русском05:19
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
RT на русском05:19
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с чего всё началось
Впрочем, в Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.Известиявчера в 16:01
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Сбербанк прокомментировал информацию о требованиях обосновывать переводы менее 1 тыс.руб
Rambler News Service03:19
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Экономика
Путин подписал закон о введении налогов для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Обновлено в 23:04
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речы шла не об отмывания средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 23:04
Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 22:49
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 20:44
Энергетика
Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено в 22:07
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 13:48
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 23:06
Экономика
Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class.
Обновлено в 16:06
Экономика
СМИ узнали о планах Ozon.ru привлечь $200 млн инвестиций
Ozon.ru в марте 2018 г. объявил о том, что привлек $80 млн за счет допэмиссии акций, преимущественно от нынешних инвесторов — фондов Baring Vostok и МТС.
Обновлено в 21:09
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 21:35
Экономика
Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству
60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.
Обновлено в 17:43
Экономика
Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»
Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 22:02
Экономика
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты
Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено в 21:04
Экономика
Центробанк заявил о росте числа жалоб потребителей финансовых услуг
Число жалоб на некредитные финансовые организации в октябре возросло также на 24%, всего от граждан поступило 6,6 тысячи таких жалоб.
Обновлено в 17:43
Финансы
Российский рынок акций восстанавливается, рубль укрепляется
Во вторник 27 ноября российский рынок акций восстанавливается после вчерашнего падения на фоне отсутствия сигналов об эскалации возникшего в связи с инцидентом в Керченском проливе конфликта между Россией и Украиной.
Обновлено в 13:19