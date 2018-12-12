Сбербанк прогнозирует рост чистой прибыли в 2019 году на 10%, следует из презентации зампреда кредитной организации Александра Морозова на Дне аналитика. Также на 10% банк ожидает роста собственных средств, чистого процентного дохода и кредитного портфеля, следует из презентации.

Сбербанк прогнозирует рост чистой прибыли в 2019 году на 10%

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