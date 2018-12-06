Экономика

Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки
ТАСС
вчера в 12:53

Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак. В день в среднем фиксируется 2-3 атаки, сообщил журналистам заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.
ТАССвчера в 12:53

Подробнее о событии

Сбербанк продолжает фиксировать и отбивать кибератаки

Национальная служба новостейвчера в 13:18

Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации

Известиявчера в 13:18

Хакеры продолжают нападать на системы Сбербанка

News.ruвчера в 13:17

Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России

РБКвчера в 13:06

Хакеры продолжают атаковать системы Сбербанка

Коммерсантъвчера в 13:00

Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки

ТАССвчера в 12:53

Сбербанк зафиксировал увеличение числа кибератак в декабре

Rambler News Serviceвчера в 12:43
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Экономика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 03:14
Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 03:23
Энергетика

Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

Добыча газа в России в 2018 году ожидается на рекордном уровне — более 700 млрд куб. м, заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме «Газ России».
Обновлено в 03:24
Экономика

Торговая сеть «Лента» сменила гендиректора

Новым гендиректором третьего по величине российского ритейлера «Лента» назначен коммерческий директор компании Герман Тинга.
Обновлено в 03:14
Экономика

В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций

ЦБ РФ обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера, который будет обслуживать их банковские карты на случай новых антироссийских санкций, способных привести к перебоям в работе международных платежных систем в России, сообщает News.ru.
Обновлено в 03:24
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:21
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 02:11
Экономика

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:25
Экономика

Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года

Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.
Обновлено в 03:09
Экономика

Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.
Обновлено в 02:51
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 02:42
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 03:10
Экономика

В правительстве обсудят меры по развитию торговли

Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Обновлено в 03:03
Экономика

Власти определили принципы системы маркировки товаров

Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 01:52
Экономика

«Лукойл» зарегистрировал компанию в Марокко для ведения бизнеса в Африке

Дочерняя компания «Лукойла» — ООО «ЛЛК-Интернешнл» — зарегистрировала в Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в странах Западной и Северной Африки.
Обновлено в 03:01
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