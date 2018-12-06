Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак. В день в среднем фиксируется 2-3 атаки, сообщил журналистам заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.

Экономика Экономика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году Добыча газа в России в 2018 году ожидается на рекордном уровне — более 700 млрд куб. м, заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме «Газ России».

Экономика Экономика Торговая сеть «Лента» сменила гендиректора Новым гендиректором третьего по величине российского ритейлера «Лента» назначен коммерческий директор компании Герман Тинга.

Экономика Экономика В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций ЦБ РФ обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера, который будет обслуживать их банковские карты на случай новых антироссийских санкций, способных привести к перебоям в работе международных платежных систем в России, сообщает News.ru.

Экономика Экономика Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.

Экономика Экономика Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.

Экономика Экономика Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Экономика Экономика Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.

Экономика Экономика В правительстве обсудят меры по развитию торговли Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Экономика Экономика Власти определили принципы системы маркировки товаров Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.