Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).

Политика Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.

Общество Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей.

Происшествия В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.

Шоу-бизнес Кононенко раскритиковал блогеров за самопиар на лесных пожарах Ранее телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за разведение «истерии» на фоне лесных пожаров в Сибири.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Общество Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.

Политика Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

Политика В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.

Космос Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.

Происшествия Силовики предотвратили теракт в Татарстане ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Политика Кличко встретился с адвокатом Трампа Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Происшествия Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Политика Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше» Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Армия и оружие БМД-2М получила боевой модуль «Берег» Боевая машина десанта (БМД) модели 2М прошла модернизацию и получила боевой модуль под названием «Берег».

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Общество Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров.

Кино Названы актеры нового сериала The Nevers от HBO Американский режиссер Джосс Уидон («Баффи — истребительница вампиров», «Мстители») примется создание нового сериала The Nevers для канала HBO.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.