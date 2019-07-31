Экономика

Сбербанк продал турецкую «дочку» DenizbankРИА Новости 07:59

Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).
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Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкого Denizbank

Rambler News Service07:39

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Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

РИА Новости07:59

Сбербанк завершил сделку по продаже Denizbank

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Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

RT на русском08:24

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»

ТАСС07:27

Все условия по продаже Denizbank выполнены

Finam.Ru03:09
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
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