Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» DenizbankРИА Новости 07:59
Сбербанк и Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате, как сообщалось тогда, крупнейший российский банк продает свою "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (около 2,71 миллиарда долларов по курсу лиры на тот момент).
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Политика
Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока
Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Политика
Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны
Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.
Обновлено в 08:19
Общество
Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков
Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей.
Обновлено 29 июля в 06:48
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Кононенко раскритиковал блогеров за самопиар на лесных пожарах
Ранее телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за разведение «истерии» на фоне лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 07:54
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Энергетика
Названа дата запуска «Северного потока-2»
Обновлено в 08:10
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири
Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Обновлено в 08:00
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Музыка
Группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
Обновлено в 06:53
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено 29 июля в 07:17
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Татарстане
ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 08:05
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:33
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Политика
Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»
Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
БМД-2М получила боевой модуль «Берег»
Боевая машина десанта (БМД) модели 2М прошла модернизацию и получила боевой модуль под названием «Берег».
Обновлено в 07:52
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Общество
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
В Москву может прийти дым от сибирских лесных пожаров.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
Названы актеры нового сериала The Nevers от HBO
Американский режиссер Джосс Уидон («Баффи — истребительница вампиров», «Мстители») примется создание нового сериала The Nevers для канала HBO.
Обновлено в 08:29
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00