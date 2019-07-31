Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости вчера в 08:03

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

РИА Новостивчера в 07:59

Сбербанк вернулся из Турции

Коммерсантъвчера в 15:11

Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций

РБКвчера в 08:54

Предварительный отрицательный эффект от продажи DenizBank на прибыль Сбербанка оценивается в 70 млрд руб

Финмаркетвчера в 09:46

Сбербанк ушел из Турции

Ведомостивчера в 17:52

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкого Denizbank

Rambler News Serviceвчера в 07:39

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»

ТАССвчера в 07:27
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Политика

Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Общество

Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 00:09
Здоровье

Медведев обсудил в Чите строительство новой краевой детской больницы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс зданий Краевой детской клинической больницы в Чите и обсудил с представителями Минздрава и местных властей перспективы строительства нового аналогичного медицинского учреждения.
Обновлено в 00:52
Космос

Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье

Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание

Обновлено в 01:16
Космос

Состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12»

На космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 09:18
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Здоровье

ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено вчера в 07:11
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири

Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Авто

В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

В России на 1 января насчитывается порядка 55 тыс. машин, которые выпущены в советское время.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Обновлено вчера в 05:19
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Атлетико разгромил сборную звезд MLS

Обновлено в 00:01
Футбол

Клопп еще не определился с составом на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что у него остаются вопросы по составу на предстоящий матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета

Лишь недавно певица отправилась в долгожданный отпуск на десять дней. Но вскоре девушка поняла, что его нужно продлить.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка

Бард из Саратова считает, что Максим Фадеев виновен в плагиате

В свою очередь Максим Фадеев, прочитав обвинения саратовского музыканта, посоветовал еще раз прослушать спорную композицию и только потом делать выводы о наличии плагиата, пишет «Взгляд инфо».
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека

В Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы.
Обновлено в 00:32
Авто

Geely «рассекретила» дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России

Производство кросс-хэтчбека Geely GS для нашей страны наладят не в Белоруссии, а в Китае.
Обновлено в 01:13
Культура

Скончался режиссер Харольд Принц

Обновлено вчера в 12:16
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Эксперт оценил слова генерала из Латвии о «способной удивить» Россию армии

Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель

Обновлено в 00:07
Гаджеты

Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil

Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В Нур-Султане начались переговоры в астанинском формате

13-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) начался в Нур-Султане со встречи российской и иранских делегаций.
Обновлено в 01:10
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