В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.

Политика Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.

Общество Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.

Здоровье Медведев обсудил в Чите строительство новой краевой детской больницы Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс зданий Краевой детской клинической больницы в Чите и обсудил с представителями Минздрава и местных властей перспективы строительства нового аналогичного медицинского учреждения.

Космос Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).

Здоровье ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Политика Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Общество РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.

Авто В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР В России на 1 января насчитывается порядка 55 тыс. машин, которые выпущены в советское время.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Футбол Клопп еще не определился с составом на матч с «Манчестер Сити» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что у него остаются вопросы по составу на предстоящий матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

Шоу-бизнес Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета Лишь недавно певица отправилась в долгожданный отпуск на десять дней. Но вскоре девушка поняла, что его нужно продлить.

Музыка Бард из Саратова считает, что Максим Фадеев виновен в плагиате В свою очередь Максим Фадеев, прочитав обвинения саратовского музыканта, посоветовал еще раз прослушать спорную композицию и только потом делать выводы о наличии плагиата, пишет «Взгляд инфо».

Происшествия В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека В Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы.

Авто Geely «рассекретила» дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России Производство кросс-хэтчбека Geely GS для нашей страны наладят не в Белоруссии, а в Китае.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Армия и оружие Эксперт оценил слова генерала из Латвии о «способной удивить» Россию армии Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны.

Гаджеты Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.