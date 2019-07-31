Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости вчера в 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Медведев обсудил в Чите строительство новой краевой детской больницы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел комплекс зданий Краевой детской клинической больницы в Чите и обсудил с представителями Минздрава и местных властей перспективы строительства нового аналогичного медицинского учреждения.
Обновлено в 00:52
Космос
Глава НАСА предложил выдать Нобелевскую премию мира МКС
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн считает, что Международная космическая станция заслуживает того, чтобы ей присудили Нобелевскую премию мира.
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье
Ученые рассказали, как не пропустить предраковое заболевание
Обновлено в 01:16
Космос
Состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12»
На космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 09:18
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено вчера в 07:11
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири
Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Авто
В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
В России на 1 января насчитывается порядка 55 тыс. машин, которые выпущены в советское время.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Атлетико разгромил сборную звезд MLS
Обновлено в 00:01
Футбол
Клопп еще не определился с составом на матч с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что у него остаются вопросы по составу на предстоящий матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета
Лишь недавно певица отправилась в долгожданный отпуск на десять дней. Но вскоре девушка поняла, что его нужно продлить.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка
Бард из Саратова считает, что Максим Фадеев виновен в плагиате
В свою очередь Максим Фадеев, прочитав обвинения саратовского музыканта, посоветовал еще раз прослушать спорную композицию и только потом делать выводы о наличии плагиата, пишет «Взгляд инфо».
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Иркутске в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека
В Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы.
Обновлено в 00:32
Авто
Geely «рассекретила» дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Производство кросс-хэтчбека Geely GS для нашей страны наладят не в Белоруссии, а в Китае.
Обновлено в 01:13
Культура
Скончался режиссер Харольд Принц
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Эксперт оценил слова генерала из Латвии о «способной удивить» Россию армии
Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны.
Обновлено вчера в 21:17
Гаджеты
Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil
Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В Нур-Султане начались переговоры в астанинском формате
13-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) начался в Нур-Султане со встречи российской и иранских делегаций.
Обновлено в 01:10