Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций

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Finam.Ru03:09
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