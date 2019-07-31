Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Космос
Телескоп TESS обнаружил экзопланету с тремя солнцами
Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено 29 июля в 08:38
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев дерзко ответил на вопрос о встрече сына с Фриске
На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.
Обновлено в 05:30
Экономика
«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»
«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом «Нанта» Кулибали
Форвард «Нанта» Калифа Кулибали попал в сферу интересов «Динамо», сообщает Sport24.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Общество
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за роль ее отца в новом фильме
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Происшествия
После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
ВСУ используют перемирие для наращивания сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Обновлено в 08:03
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено 29 июля в 10:27
Авто
В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено в 09:34
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
В результате проведенной проверки, отметили в столичной полиции, сотрудниками ГАИ совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель - 37-летний актер театра "Современник".
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова рассекретила фото до похудения
Известная актриса и депутат мария кожевникова на своей странице в социальной сети опубликовала снимки которые шокировали многих ее подписчиков однако сделано это было с благородной миссией.
Обновлено в 09:29
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В Рыбинске спущен на воду третий «Грачонок» для охраны Крымского моста
Сегодня в Рыбинске на воду спустили третий "Грачонок" для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Украинских моряков могут отпустить домой
Украинским морякам, задержанным в прошлом году во время провокации в Керченском проливе, могут изменить меру пресечения и отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, пишет газета "Известия".
Обновлено в 03:28