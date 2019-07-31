Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
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