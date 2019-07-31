Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости вчера в 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено 30 июля в 23:44
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия
Названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы
Для анализа были использованы данные по авиаперелетам за период с 31 марта по 15 июня 2019 года в 15 странах, которые были наиболее популярными среди российских путешественников летом 2018 года.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Помпео: США по-прежнему стремятся к заключению сделки с Ираном
Американский госсекретарь Майк Помпео на фоне введения Минфином США санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что Вашингтон по-прежнему стремится к заключению всеобъемлющей сделки с Тегераном.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Aston Martin опустился на новое дно
Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
В Японии возобновляют полеты F-35A
Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.
Обновлено вчера в 21:49
Футбол
«Порту» подписал голкипера сборной Аргентины
Состав "Порту" пополнит вратарь "Америки" и сборной Аргентины Агустин Маркесин.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено вчера в 15:58
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье
Минздрав попросил жителей регионов с пожарами меньше курить
Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для жителей регионов России, которые подвержены лесным пожарам и задымлению.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны
Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Авто
В России для беспилотных машин создадут полисы
Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Анита Цой отменила концерты после травмы
Певица Анита Цой отменила концерты из-за травмы ноги на фестивале в Баку, где она споткнулась на красной ковровой дорожке, об этом сообщила сама артистка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:32
Интернет
В США хотят снизить зависимость от соцсетей
В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
Обновлено вчера в 18:06