Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено в 12:00
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
В Гатчине временно закрывается перинатальный центр
Перинатальный центр, который находится в Гатчине, закроется более чем на месяц. Все это время медицинское учреждение будет проветриваться.
Обновлено в 15:18
Космос
Магнитогорский робот Федя полетит в космос
Федя проведёт на станции около недели, затем вернётся на Землю. Роботу присвоили имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Космос
«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС
Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.
Обновлено в 11:39
Интернет
Google представила обновление для браузера Chrome
Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Политика
Трамп прокомментировал закрытие дела о взломе серверов Демпартии
Президент США Дональд Трамп отреагировал на закрытие дела о взломе серверов Демократической партии.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Общество
Москва попала в рейтинг лучших студенческих городов мира
Москва попала в список лучших студенческих городов мира по версии QS Best Student Cities Ranking. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Крупный пожар произошел на заводе Exxon Mobil в Техасе
Обновлено в 15:42
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров
Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская ОС до конца года
До конца 2019 года на смартфонах Huawei будет запущена российская операционная система "Аврора".
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено в 14:20
Политика
МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 11:15