Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Экономика
«Норникель» в 1 полугодии увеличил производство никеля на 6%
В целом, объем производства никеля в 1 полугодии 2019 года составил 110 тыс. тонн, что на 6% выше объемов производства аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:09
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»
В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Общество
В Санкт-Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного Суда
«31 июля 2019 года ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Сергеевна Хохрякова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 18:44
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Экономика
Производитель Ray-Ban вложит €5,5 млрд в голландские оптики
Французско-итальянская компания EssilorLuxottica, владеющая более чем 20 премиальными брендами очков, купит долю в голландской сетевой оптике за €5,5 млрд.
Обновлено в 15:48
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено в 11:31
Политика
Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси.
Обновлено в 11:45
Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «Зальцбург»
"Челси" одержал победу над "Зальцбургом" (5:3) в товарищеском матче в Австрии.
Обновлено в 15:59
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench
Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.
Обновлено в 14:56
Космос
Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.
Обновлено в 08:03
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Футбол
Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА
Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Здоровье
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли более 20 тысяч россиян
В 2018 году от ВИЧ-инфекции скончались 20,5 тысяч россиян трудоспособного возраста.
Обновлено в 05:50
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Политика
Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров
Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07