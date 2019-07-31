Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости вчера в 08:03

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявлял
, что решение о продаже было связано с санкционными ограничениями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия.
РБКвчера в 08:54

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Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

РИА Новостивчера в 07:59

Сбербанк вернулся из Турции

Коммерсантъвчера в 15:11

Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций

РБКвчера в 08:54

Предварительный отрицательный эффект от продажи DenizBank на прибыль Сбербанка оценивается в 70 млрд руб

Финмаркетвчера в 09:46

Сбербанк ушел из Турции

Ведомостивчера в 17:52

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкого Denizbank

Rambler News Serviceвчера в 07:39

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»

ТАССвчера в 07:27
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Происшествия

Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»

Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено вчера в 09:18
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Обновлено вчера в 16:33
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Музыка

Клавишник группы Rammstein назвал Горбачева героем

Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц назвал экс-президента СССР Михаила Горбачева героем, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Жанна Фриске жаловалась певцу Никите на низкую зарплату

Обновлено в 02:29
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Авто

Китайский концерн Great Wall планирует расширить производство в РФ

Обновлено в 01:32
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Россиянам продлили «дачную амнистию»

Сегодня стало известно, что Госдума продлила срок «дачной амнистии» до 1-го марта 2021-го года.
Обновлено 29 июля в 07:42
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет

В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.
Обновлено в 00:17
Гаджеты

Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Происшествия

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми

Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Путешествия

Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян

Правительство Шри-Ланки с 1 августа ввело бесплатную визу для путешествующих россиян и туристов из других стран.
Обновлено в 02:21
Авто

В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми

Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено в 01:37
Космос

Ученые выяснили истинный возраст Луны

Обновлено 30 июля в 04:04
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Как бы ни боролось человечество, оно не сможет избавиться от тараканов, заявил пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.
Обновлено вчера в 10:39
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