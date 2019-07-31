Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
Политика
Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих.
Обновлено в 09:31
Единоборства
Олейнику не потребуется операция в связи с переломом ноги
Ранее сообщалось, что восстановление российского бойца может занять пять-шесть недель Напомним, Олейник получил травму в бою против американца Уолта Харриса, которому проиграл на 12-й секунде в рамках турнира на турнире UFC on ESPN 4.
Обновлено в 10:01
Экономика
Росстат опубликовал данные о росте бедности в России
Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.
Обновлено 29 июля в 10:33
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Кассир банка похитила и проиграла в казино 5,7 млн рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жительница города Нефтеюганск, работая кассиром-контролером в одном из банков, за месяц похитила более 5,7 миллионов рублей.
Обновлено в 09:47
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Футбол
Петр Авен сравнил московский «Спартак» с советской медициной
Знаете, была раньше старая поговорка — "Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит", — заявил бизнесмен.
Обновлено в 08:39
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Политика
Определены сроки уничтожения Украины
Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено вчера в 03:00
Экономика
Такси стало выгоднее личного авто
В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Транспорт
Объявлен тендер на межевание территории в Чувашии для платной трассы
Как стало известно «Правде ПФО», ГК «Российские автодороги» объявила 4 конкурса на подготовку проектов межевания территории для платной трассы Москва – Казань, в том числе и на участке в Чувашии, а также проект планировки 1 этапа.
Обновлено в 07:38
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 08:16
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
Обновлено в 05:50
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Дети-инвалиды не могут попасть в реабилитационный центр в Миассе
В обычном жилом доме расположен реабилитационный центр для детей с особенностями развития, но вот чтобы попасть внутрь, им приходится лезть через окно.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21