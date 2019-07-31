Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в ТурцииВедомости 08:03

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
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Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций

РБК08:54

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Rambler News Service07:39

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ТАСС07:27

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Finam.Ru03:09
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Петр Авен сравнил московский «Спартак» с советской медициной

Знаете, была раньше старая поговорка — "Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит", — заявил бизнесмен.
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Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
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Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
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СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

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Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
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В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.
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Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале

В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
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ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами

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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

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В обычном жилом доме расположен реабилитационный центр для детей с особенностями развития, но вот чтобы попасть внутрь, им приходится лезть через окно.
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ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России

Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
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