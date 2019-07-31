В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.

Политика Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих.

Единоборства Олейнику не потребуется операция в связи с переломом ноги Ранее сообщалось, что восстановление российского бойца может занять пять-шесть недель Напомним, Олейник получил травму в бою против американца Уолта Харриса, которому проиграл на 12-й секунде в рамках турнира на турнире UFC on ESPN 4.

Экономика Росстат опубликовал данные о росте бедности в России Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Происшествия Кассир банка похитила и проиграла в казино 5,7 млн рублей Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жительница города Нефтеюганск, работая кассиром-контролером в одном из банков, за месяц похитила более 5,7 миллионов рублей.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Футбол Петр Авен сравнил московский «Спартак» с советской медициной Знаете, была раньше старая поговорка — "Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит", — заявил бизнесмен.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Происшествия Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.

Экономика СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.

Политика Определены сроки уничтожения Украины Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.

Экономика Такси стало выгоднее личного авто В исследовании эксперты исходили из следующих показателей: стоимости топлива, обслуживания автомобиля, средней цены на такси и уровня доходов россиян.

Транспорт Объявлен тендер на межевание территории в Чувашии для платной трассы Как стало известно «Правде ПФО», ГК «Российские автодороги» объявила 4 конкурса на подготовку проектов межевания территории для платной трассы Москва – Казань, в том числе и на участке в Чувашии, а также проект планировки 1 этапа.

Единоборства Поветкин может провести бой с Фьюри Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Армия и оружие В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35 Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Политика Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири "Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Общество Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Происшествия Дети-инвалиды не могут попасть в реабилитационный центр в Миассе В обычном жилом доме расположен реабилитационный центр для детей с особенностями развития, но вот чтобы попасть внутрь, им приходится лезть через окно.